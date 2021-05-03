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على أسطح المنازل والأفنية.. إفطار رمضاني في أحضان الطبيعة الساحرة بـ"فيفاء"

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سُفرهم تحوي أطباقًا شعبية وما تنتجه مزارعهم من فواكه وخضروات طازجة

على أسطح المنازل والأفنية.. إفطار رمضاني في أحضان الطبيعة الساحرة بـ

قد يكون خروج العائلات والإفطار في الحدائق والمتنزهات أمرًا معتادًا لدى الجميع، ولكن يبدو الأمر مختلفًا تمامًا في محافظة "فيفاء" جنوبي ؛ ففي جبالها الخضراء يجد الأهالي مبتغاهم بعيدًا عن مشقة البحث عن مكان ملائم، أو موقع تتوفر فيه الخدمات.
وعلى سطوح منازلهم والواقعة في أحضان الطبيعة، ومن أمام منازلهم وشرفاتها، وفي أفنيتهم وداخل مزارعهم؛ يفرش الأهالي سُفرهم الرمضانية المحتوية على الأطباق والمليئة بالأصناف الشعبية، كخبز الميفا واللحم المقدد والعصيد والمرق، والمتضمنة ما تنتجه مزارعهم من فواكه وخضروات طازجة.
وما يزيد المكان روعة وجمالًا، هو وقت هطول الأمطار ولحظة تساقطها، والتي قد تتزامن مع وقت الإفطار وموعد رفع الأذان غالبًا، في لحظات فريدة مفعمة بالروحانية وروعة المكان.

على أسطح المنازل والأفنية.. إفطار رمضاني في أحضان الطبيعة الساحرة بـ

على أسطح المنازل والأفنية.. إفطار رمضاني في أحضان الطبيعة الساحرة بـ

على أسطح المنازل والأفنية.. إفطار رمضاني في أحضان الطبيعة الساحرة بـ

إفطار رمضاني فيفاء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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