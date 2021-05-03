قائد عالمي.. ماذا تعرف عن وزير الاقتصاد والتخطيط الجديد؟ هنا سيرته

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تولى مجمع الصناعات البحرية برأس الخير ومناصب عدة بـ"أرامكو السعودية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عدداً من الأوامر الملكية، تضمنت تعيين فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط.

وكان "الإبراهيم" نائب وزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة منذ 26 فبراير 2018، وهو عضو مجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" منذ 23 يونيو 2020، ومستشار في "شركة إنديفر السعودية" منذ فبراير 2016.

كما شغل منصب مستشار في "وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية" بين 2016 و2018، ومستشار في "الديوان الملكي السعودي" بين 2016 و2018، ومستشار الإستراتيجية في "شركة أوبر" بين 2015 و2016، وكان عضواً في مجلس إدارة "مصنع الأجهزة الجيوفيزيائية المحدودة" بين 2014 و2015.

وتولى "الإبراهيم" العديد من المناصب في شركة "أرامكو السعودية"، منها مدير مشروع مجمع الصناعات البحرية في رأس الخير بين 2014 و2015، ونائب رئيس شركة "أرامكو للتنمية والتطوير" بين 2013 و2015، ورئيس عمليات الاندماج والاستحواذ بين 2012 و2014، وعضو المجلس الاستشاري للقادة الشباب بين 2011 و2012، ومستشار مالي لتطوير الأعمال في الشركة بين 2009 و2012، ومحلل مالي بين 2004 و2007، كما عمل مستشاراً في "مجموعة بوسطن الاستشارية" في الإمارات خلال عام 2008.

وتم اختياره كقائد عالمي شاب لعام 2020 من "المنتدى الاقتصادي العالمي".

يُذكر أن "الإبراهيم" حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا"، وبكالوريوس في المحاسبة من "جامعة ولاية بنسلفانيا" في الولايات المتحدة الأميركية.