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150 ألف عبوة ماء زمزم و2400 عبوة تمر في أول ليلة من العشر الأواخر بالحرم النبوي

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تقديم خدمة السُقيا عبر 350 كادراً من منسوبي الإدارة باستخدام 90 حقيبة لحمل العبوات

150 ألف عبوة ماء زمزم و2400 عبوة تمر في أول ليلة من العشر الأواخر بالحرم النبوي

تولي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، سُقيا ضيوف الرحمن أهمية بالغة في منظومة الخدمات المقدمة لهم، وكلّفت إدارة معنية بالإشراف على خدمات السُقيا، وتوفير مياه زمزم وتعبئتها وتجهيزها لتصل إلى المصلين في الحرمين الشريفين بكميات كافية، وفق إجراءات تحفظ لهذا المبارك جودته.

وأوضحت رئاسة المسجد النبوي، ممثلة بإدارة السُقيا، أن الإدارة تواصل منذ بداية الشهر المبارك خدماتها بتقديم عبوات ماء زمزم على قاصدي المسجد النبوي، وأنها قامت في أول ليلة من العشر الأواخر لشهر رمضان المبارك بتوزيع أكثر من ١٥٠ ألف عبوة ماء زمزم في المسجد النبوي، وأكثر من ٢٤٠٠ عبوة تمر في ساحاته وفي سطحه، إضافة إلى قسم النساء على مدار اليوم، وعمل على تقديم خدمة السُقيا 350 كادراً من منسوبي الإدارة المشرفين والعاملين باستخدام 90 حقيبة لحمل عبوات زمزم، وكذلك 15 عربة لتوزيع العبوات في أرجاء المسجد النبوي.

150 ألف عبوة ماء زمزم و2400 عبوة تمر في أول ليلة من العشر الأواخر بالحرم النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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