نظام إرشادي متكامل لتفويج المعتمرين والمصلين داخل المسجد الحرام وجنباته

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استكمالاً لخطة الرئاسة التشغيلية خلال موسم رمضان المبارك

فعَّلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نظامًا إرشاديًّا متكاملاً، يتضمن لوحات إرشادية للتوجيه المكاني، وشاشات إلكترونية ذات محتوى إرشادي، ضمن مشروع تطوير هوية الإرشاد بالمسجد الحرام وساحاته ومرافقه، بما يسهل ويسهم في عمليات التفويج، وإدارة الحشود البشرية في المسجد الحرام وساحاته، بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.

ويأتي تفعيل هذا النظام استكمالاً لخطة الرئاسة التشغيلية خلال موسم رمضان المبارك لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام عبر تسخير جميع الإمكانات والتقنيات الحديثة في سبيل تطوير الأنظمة والمرافق المخصصة لاستقبال المصلين والمعتمرين.