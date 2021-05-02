أغرب القبائل: بالصور.. "الكونسو" الإفريقية يحكمها صاحب أكبر "كرش".. وتزيِّن أراضيها ناطحات نيويورك العجيبة

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"اليونسكو" سجّلت تراثها الخشبي وموقعها الجغرافي وعاداتها الغريبة والعجيبة والفريدة

تُواصل "سبق" للعام الثالث على التوالي اكتشاف أغرب القبائل بالعالم في التقارير الخاصة بشهر رمضان المبارك.

وفي هذا التقرير نكشف تفاصيل عن إحدى أكثر القبائل الإفريقية ذات العادات الغريبة والعجيبة، التي لا مثيل لها في أي مكان بالعالم، هي قبيلة الكونسو، ضمن قبائل جنوب إثيوبيا، التي تسكن وادي نهر أومو بالقرب من الحدود الكينية. وتعد المواقع الأثرية للقبيلة مسجَّلة ضمن المعالم السياحية الأثرية على مستوى العالم وفق منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".

تهتم القبيلة برعي الحيوانات والزراعة وتربية النحل، ولديهم أسواق تقام مرتين في الأسبوع، وهي من القبائل المقاتلة التي تهتم بفنون القتال، خاصة إذا حاولت أي جهة الاقتراب من أراضيهم وحيواناتهم. ولقد عاشت منعزلة لفترة طويلة، وأكسبتها بيئتها حماية من أي هجوم خارجي بسبب موقعها المحاط بالمرتفعات والجبال، ووعورة المناطق.

وعُرف أهل كونسو ببناء الأكواخ والمدرجات، والزراعة على المرتفعات والتضاريس الوعرة، وعمل المدرجات لحماية التربة من الانجراف والتعرية والتآكل لصعوبة البيئة.

الكرش الكبير

تفتخر القبيلة بكونها تحافظ على إرثها وثقافتها مثل التعري؛ فهم يتعجبون للأجانب الذين يحضرون وهم يرتدون الملابس. ويفتخر الرجل بالحجم الكبير، والسمنة المفرطة، والكرش الكبير، والبطن الأكبر، ويعتبر ذلك ميزة للحاكم الذي يهابه الجميع. ويعتبر هذا نوعًا من الفخر. ويحاول الجميع أن يكون سمينًا أو ضخم الجسد والبطن؛ ومن أجل ذلك يتناولون حبوب الذرة في أطعمتهم، إلى جانب مشروبات تخمير نبتة "سورغوم" الشبيهة بالذرة، ولحاء أشجار؛ حتى ينتفخ البطن، إلى جانب شربهم اللبن والدم كغيرهم من قبائل مشابهة في القارة الإفريقية.

طقوس الموتى

يعتقد أفراد قبيلة كونسو أن الموتى لهم حياة خاصة بهم في العالم الآخر؛ لهذا لهم إرث في صناعة أشكال للشخص الميت، ويتم وضعها على الطرقات والمقابر وبعض الأماكن العامة كنوع من الذكري، وتخليدًا لبطولات الشخص. ويتم نحت الأشكال على أعمدة من الخشب أو الحجارة التي يتم نصبها في المناطق العامة، وأحيانا حول المنزل؛ فتجد حول بعض المنازل عددًا من الأعمدة أو النُّصب، منها ما يسمي "واكا"، وتعني الأب الكبير، وهو منحوت خشبي أو حجري تخليدًا للميت.

أما الملك فعندما يموت يُبقونه 9 سنوات و9 أشهر و9 أيام و9 ساعات حتى يتم دفنه وفقًا لمعتقداتهم!

ويتزوج الشاب في سن الخامسة عشرة، وأحيانًا تجد للذكر الواحد ثلاث أو أربع زوجات. ويتوارث الرجال الزوجات عقب وفاة الشخص.

ناطحات نيويورك

تشتهر مناطق قبائل الكونسو بمواقع مرتفعة وجميلة، ولها مناظر ومرتفعات غريبة الشكل؛ لأنها تقع في مناطق الوادي المتصدع؛ فتجد المرتفعات والغابات والجبال المتسلسلة التي تشكلت بفعل عوامل الطبيعة بأشكال غريبة. وهناك جبال تسمى "نيويورك"، وهي -حسب آراء الزوار- تشبه مباني مدينة نيويورك العالية. وتجد المدرجات، وتضاريس غريبة الشكل في منطقة غنية بالمعادن، ومرتفعات غريبة الشكل واللون.. وتعتبر من أكثر الوجهات السياحية للزوار، إضافة لغرابة إرث قبيلة كونسو، والطبيعة من حولهم.

ولتلك القبيلة الإثيوبية فنونها وآلاتها الموسيقية التي تعتمد في أغلبها على طبول صغيرة الحجم، وآلات نفخ تتميز بإيقاعات إفريقية، تكتمل بالرقص والترنم بلهجات قبلية.