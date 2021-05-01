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شرطة "الشرقية": ضَبْط 76 شخصًا خالفوا تعليمات العزل الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا

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شرطة "الشرقية": ضَبْط 76 شخصًا خالفوا تعليمات العزل الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا شرطة "الشرقية": ضَبْط 76 شخصًا خالفوا تعليمات العزل الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا
عقوبة مَن يخالف تعليمات العزل الغرامة 200 ألف ريال أو السجن عامَيْن

شرطة

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد بن فهد الدريهم، بأنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (76) شخصًا بعدد من محافظات المنطقة، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد - 19)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

ونصت لائحة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معًا. وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.شرطة المنطقة الشرقية شرطة الشرقية الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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