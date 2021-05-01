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.. حريق ضخم في كنيسة بالعاصمة المصرية

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أسباب الحريق غير معروفة حتى الآن

بالفيديو.. حريق ضخم في كنيسة بالعاصمة المصرية

شبّ حريقٌ ضخم في كنيسة مار مينا بالعمرانية بمحافظة الجيزة- غربي العاصمة المصرية القاهرة، مساء أمس الجمعة، وهرعت سيارات الإطفاء لإخماد الحريق، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع بث مباشر للحريق الذي اشتعل في 4 أدوار من الكنيسة.

7 سيارات إطفاء

وحسب موقع صحيفة "الوطن" المصرية، فقد دفعت قوات الحماية المدنية بـ 7 سيارات إطفاء بهدف إخماد النيران بالكنيسة والسيطرة على الحريق، كما وصلت سيارتا إسعاف إلى موقع الحادث.

الحريق التهم 4 أدوار

ونقلت الصحيفة عن مطرانية الجيزة للأقباط الأرثوذكس، في بيان على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: إن حريقاً شبّ في الكنيسة عقب الانتهاء من الصلوات، وانتقلت الجهات الأمنية إلى موقع الحريق عقب تلقي البلاغ.

وقالت مطرانية الجيزة في بيانها: إن أهالي المنطقة ساعدوا المطافئ على السيطرة على الحريق، الذي أسفر عن بعض الاختناقات وتمّ نقل المصابين إلى المستشفى، ولكن النيران التهمت كل محتويات الكنيسة في الطوابق الأربعة، وتقوم الأجهزة المعنية بالفحص والوقوف على أسباب الحريق.

لا ضحايا

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، موسى إبراهيم: إنه لم يكن أحدٌ موجوداً في الكنيسة، وبالتالي لا تُوجد إصابات، كما أنه تمّت السيطرة على الحريق وإخماده، مشيراً إلى أنه لم تُعرف بعد الأسباب التي أدت إلى الحريق، وتولت الأجهزة المعنية التحقيق.

حالات اختناق

وقال أحد خدّام الكنيسة، ويُدعى سامح مجدي: إن الدخان الكثيف الذي طال الشوارع المحيطة أدى إلى وقوع عدة إصابات بحالات اختناق وصلت إلى إغماءات، لكن تم التعامل معها فوراً من جانب سيارات الإسعاف التي بقيت في شارع مجمع المدارس بالقرب من الحادث.

حريق في ليلة القيامة

جديرٌ بالذكر أن الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل اليوم بـ "سبت النور" الذي يشهد قدّاس يوم القيامة، ونُشب الحريق عقب انتهاء صلوات الجمعة العظيمة التي هي من أهم المناسبات الدينية المسيحية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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