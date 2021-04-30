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جي بي سي نيوز :- قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الإثنين، إنه "لا يوجد مبرر حقيقي لعدم تشكيل الحكومة" في لبنان.

جاء ذلك في تصريحات للراعي عقب زيارته الرئيس اللبناني ميشال عون في بعبدا شرقي بيروت، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية اطلعت عليه الأناضول.

وجراء خلافات سياسية، بين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية، ميشال عون، لم يشكل الحريري حتى الآن الحكومة المكلف بها منذ 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وشدد الراعي على "ضرورة تشكيل الحكومة وتذليل العقبات"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد مبرر حقيقي لعدم تشكيل الحكومة".

وأوضح: "أنا لا أقوم بوساطة، بل أتحدث مع الجميع؛ انطلاقا من دوري ودور الكنيسة، من موقعي الوطني ألتقي مع جميع اللبنانيين للوصول إلى حلّ في ملف تشكيل الحكومة".

ويريد الحريري تشكيل حكومة "تكنوقراط" (شخصيات غير حزبية)، ويتهم عون بمحاولة الحصول لفريقه "التيار الوطني الحر" ولحلفائه، وبينهم جماعة "حزب الله" حليفة إيران، على "الثلث المعطل"، وهو ما ينفيه الرئيس.

و"الثلث المعطل" يعني حصول فصيل سياسي على ثلث عدد الحقائب الوزارية، ما يسمح له بالتحكم في قرارتها وتعطيل انعقاد اجتماعاتها.

ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، ما أدى إلى انهيار مالي غير مسبوق في تاريخ البلد العربي، خاصة مع تداعيات جائحة "كورونا" وانفجار مرفأ بيروت أغسطس/آب 2020.

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