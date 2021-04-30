أخبار عاجلة

خليك فى البيت و هنفسحك.. أجواء فرحة العيد فى المرسى أبو العباس و مراجيح الأطفال -
ثاني أكبر بحيرة في المكسيك تجف كليا! -
رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال -
خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا -
أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد -
حالة تشمل 5 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران -
رئيس الوزراء البريطاني يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك -
رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال -
خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا -
أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. كوورة

تشيفيرين: نصف نهائي دوري الأبطال غير مهدد

Print
تشيفيرين: نصف نهائي دوري الأبطال غير مهدد تشيفيرين: نصف نهائي دوري الأبطال غير مهدد

أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) السلوفيني ألكسندر تشيفيرين أن مباريات الدور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا المقررة إقامتها الأسبوع المقبل، غير مهددة، وذلك بعد يومين من إطلاق مشروع دوري السوبر الذي باء بالفشل.


وقال تشيفرين في مقابلة مطولة مع قناة "بوب تي في" السلوفينية مساء الأربعاء إن "هناك فرصة ضئيلة نسبياً أن لا تقام المباريات، لكن في المستقبل ستكون الأمور مختلفة".

وأوضح أن "المفتاح هو أن الموسم قد بدأ بالفعل. إذا ألغينا اللقاءات، فإن القنوات التلفزيونية ستطالب بتعويض ".

وكان اليويفا قد أشار سابقاً إلى إمكانية استبعاد الأندية الـ12 المنشقة والمؤسسة لدوري السوبر من المنافسات المحلية والقارية، وبينها ثلاثة تنافس حالياً في المربع الأخير بدوري الأبطال: مانشستر سيتي وتشيلسي (إنجلترا)، وريال مدريد (إسبانيا).

وانسحبت الأندية الإنجليزية الستة من المشروع، ما عجّل بفشل هذه البطولة الخاصة وشبه المغلقة التي تخيلتها الأندية الكبرى لتنافس مسابقة دوري الأبطال التاريخية.

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد تشيلسي الثلاثاء في الدور نصف النهائي، فيما يسافر سيتي إلى باريس لمواجهة سان جيرمان الأربعاء.

وكالات

كوورة

مواضيع متعلقة
برشلونة يستفز الجماهير العربية على وقع أحداث القدس

برشلونة يستفز الجماهير العربية على وقع أحداث القدس

الاتحاد المصري يعلن عقوبة "شيكابالا" بعد لقطة "الحذاء"

الاتحاد المصري يعلن عقوبة "شيكابالا" بعد لقطة "الحذاء"

امكانية غياب فيراتي عن تشكيلة ايطاليا في منافسات اليورو

امكانية غياب فيراتي عن تشكيلة ايطاليا في منافسات اليورو

ميلان يعلن مدة غياب إبراهيموفيتش

ميلان يعلن مدة غياب إبراهيموفيتش