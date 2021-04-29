"نفع جدة" تبدأ استقبال زكاة الفطر بواقع 20 ريالاً للفرد حتى آخر رمضان

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"الجهيني" : توزيع 200 ألف فطرة على المحتاجين وفق الضوابط الشرعية

بدأت جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة استقبال "زكاة الفطر" من خلال التحويلات النقدية على حساباتها الموضحة على موقع الجمعية ومتجرها الإلكتروني ‏ https://nafa.org.sa/e/ بواقع (20) ريالاً للفرد وذلك حتى الساعة العاشرة *مساءً* من آخر يوم من رمضان المبارك، أو من خلال مكاتبها المنتشرة في أحياء جدة.

وتفصيلاً .. أكدت الجمعية أنها سخّرت طواقمها التطوعية المخصصة لإنجاز مشروع زكاة الفطر على أكمل وجه واستعدادها لاستقبال وتوزيع (200) ألف فطرة لضمان وصولها إلى مستحقيها من الأيتام والأرامل وأسر المطلقات والسجناء والأسر المحتاجة.

وصرّح المدير التنفيذي للجمعية عبدالرحمن بن سعد الجهني بأن الجمعية بدأت استقبال زكاة عيد الفطر لتلبية احتياج الفئات المستحقة والأسر المحتاجة المسجلين ضمن نطاق الجمعية، مضيفًا أن مشروع الزكاة يغطي عمليات استلامها وتوكيل الجمعية وتوزيعها على مستحقيها الذين حددهم الشرع الحنيف.

وأكد "الجهني" أن الجمعية تواصل مسؤوليتها الكاملة لتلبية احتياج الآلاف من الأسر المحتاجة وضمن آلية توزيع واضحة والتأكد من استلام الأسر المدرجة في القوائم المستفيدة من برامج الجمعية وبدعم الكثير من أهل الخير وقطاعات الأعمال‪ .