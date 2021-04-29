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النائب العام يأمر بالقبض على شخص أطلق النار أمام منزل

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النائب العام يأمر بالقبض على شخص أطلق النار أمام منزل النائب العام يأمر بالقبض على شخص أطلق النار أمام منزل

النائب العام يأمر بالقبض على شخص أطلق النار أمام منزل

ذكر مصدر مسؤول بالنيابة العامة أنه بناءً على توثيق مركز الرصد النيابي لفيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر قيام شخص يستقل مركبة بإطلاق النار أمام أحد المنازل، ما اثار رعب قاطني الحي وعرض حياة الآخرين للخطر، فقد صدر أمر النائب العام بالقبض عليه وتحويله على وجه السرعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق معه.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تحذر من هذه السلوكيات الخطرة، وتؤكد أنها ستطبق النظام بحق من يرتكبها أو يسهم في ارتكابها بكل حزم حفاظًا على أمان المجتمع وطمأنينته، كما أكد المصدر أن قضايا إطلاق النار تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفق قرار معالي النائب العام رقم (١) وتاريخ ١ / ١ / ١٤٤٢هـ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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