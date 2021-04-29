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"أبانمي": هويتنا البريد السعودي تجسّد استراتيجيتنا وطموحنا لتكون طريقنا نحو المستقبل

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"أبانمي": هويتنا البريد السعودي تجسّد استراتيجيتنا وطموحنا لتكون طريقنا نحو المستقبل "أبانمي": هويتنا البريد السعودي تجسّد استراتيجيتنا وطموحنا لتكون طريقنا نحو المستقبل
رؤية 2030 ملهمتنا للتحول وحافزنا للتغيير والتطوير وسبيلنا لمواكبة تطلعات مملكتنا

أكد رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي، في كلمة له خلال الحفل الافتراضي الذي أقامته المؤسسة بمناسبة إطلاق الهوية الجديدة للبريد السعودي "سبل"، أن هوية البريد السعودي الجديدة، ما هي إلا تجسيد لاستراتيجيتنا وطموحنا لتكون "سبل" طريقنا نحو المستقبل.

وقال أبانمي: "بدأت رحلتنا بإطلاق استراتيجيتنا للتحول قبل عامين لتشكل مرحلة طموحة نسعى من خلالها لتحقيق رؤية مملكتنا 2030.. هذه الرؤية التي ألهمتنا للتحول، وحافزنا للتغيير والتطوير وسبيلنا لمواكبة تطلعات مملكتنا؛ لتكون مفترق طرق التجارة العالمية، ومركز ربط قارات العالم الثلاث والمحور اللوجستي لها؛ مبينًا أن المستقبل سيعتمد على تطويع التقنيات واستخدام وسائل تكنولوجية مبتكرة في سلاسل الإمداد، تتسم جميعها بالدقة والسرعة والجودة لتقديم أفضل الحلول البريدية اللوجستية، التي يتطلع إليها عملاؤنا الذين هم أساس نجاحنا؛ مضيفًا أن أبناء وطننا من الموظفين والموظفات هم أداة التغيير ومحرك التجديد، وهم شعلة الإلهام لمفهومنا الجديد لتحقيق التطلعات وفق رؤية ورسالة جديدة، وقيم ستكون بمثابة المحفز الأبرز نحو الإبداع والابتكار".

وأعرَبَ في ختام تصريحه عن سعادته بإطلاق هوية البريد السعودي الجديدة "سبل"، التي ستشكل مرحلة جديدة أساسها ثقافتنا في بيئة عملنا، وشغفنا نحو التميز واهتمامنا بعملائنا. هدفنا يكمن في أن نكون المشغل الوطني الرائد في تقديم الخدمات البريدية اللوجستية، وخيار عملائنا الأول من حيث القيمة المضافة، وجودة الخدمات العالية المقدمة لهم، مع استمرارنا في تطوير أعمالنا؛ لنكون الذراع الخدمي للتجارة الإلكترونية والحكومة الرقمية، متطلعين إلى أن يكون القادم هو ما ستكون عليه "سبل".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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