بعشرة لاعبين .. الفيصلي يضرب القادسية في الوقت القاتل

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في اللقاء المقدم من الجولة 28 من الدوري

تغلب الفيصلي على نظيره القادسية بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، في لقاء مُقدم من الجولة 28 لدوري كأس الأمير محمد بن

سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وفي مجريات اللقاء افتتح الفيصلي التسجيل في المباراة عن طريق لاعبه "جيليرمي" بتسديدة ذكية من داخل المنطقة عند الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أكمل الفيصلي المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد لاعبه خالد الكعبي عند الدقيقة 67 من زمن الشوط الثاني.

واستمر القادسية في رغبته لتعديل النتيجة حتى نجح في الحصول على ركلة جزاء سددها اللاعب حسن العمري لتسكن شباك الفيصلي عند الدقيقة 76 من زمن الشوط الثاني، ولكن كان للاعب جيليرمي كلمته في اللقاء حيث سجل الهدف الثاني والقاتل للفيصلي عند الدقيقة 5+90 من زمن الشوط الثاني.

بتلك النتيجة احتل القادسية المركز العاشر في سلم ترتيب الدوري بـ 34 نقطة، فيما رفع الفيصلي رصيده لـ33 نقطة في المركز الثاني عشر.