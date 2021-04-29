"العطوي" يبارك لمنسوبي "تعليم ينبع" نجاح العام الدراسي.. ويهنئ الناجحين

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أشار إلى أن الوزارة أعدت مجموعة من الأدلة الإرشادية لآلية التعليم عن بُعد

قدّم مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي، تهانيه وتبريكاته لمنسوبي التعليم في المحافظة وأبنائه وبناته الطلاب والطالبات بمناسبة نجاح العام الدراسي 1442/1441هـ، موجهًا رسالة للناجحين عبر وسائل التواصل الاجتماعي قال فيها: أبارك لكم النجاح، وقطفكم ثمار جهودكم ومثابرتكم، التي سترسم مستقبلًا مشرقًا لمسيرة هذا الوطن الغالي، داعيًا لهم بالتوفيق والسداد.

وثمَّن العطوي الجهود التي قدمها المعلمون والمعلمات في تعليم ينبع، وجميع الطاقم التعليمي من مشرفين ومرشدين وقادة مدارس، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم أعدت مجموعة من الأدلة الإرشادية لآلية التعليم عن بعد عبر "منصة مدرستي"، وخطة محكمة؛ للخروج بالأهداف التعليمية لكافة أعضاء العملية التعليمية (الطالب، المعلّم، ولي الأمر، قائد المدرسة، المشرف التربوي) فحققت بذلك نجاحًا باهرًا، ونتائج غير مسبوقة.

وأبان مدير التعليم أن هذا العام الاستثنائي، كانت بدايته حافلة بالنشاط والعمل ومفعمة بالأمل والرجاء في ظل بنية تحتية تكنولوجية قوية عززت التعليم عن بعد بتجربة وطنية، ودعم ومتابعة، واتخاذ قرارات في الأوقات المناسبة في وطن لا يعرف المستحيل، مضيفًا أن الاستجابة السريعة لاستمرار الرحلة التعليمية دعمتها القيادة الرشيدة في فترة وجيزة، بتعاون بين وزارة التعليم وأولياء الأمور الذين أظهروا تكاتفًا كبيرًا مع أبنائهم؛ مما عزز التكامل بين الأسرة والمدرسة؛ الأمر الذي انعكس إيجابًا على نجاح العملية التعليمية.