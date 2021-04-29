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قاصدو بيت الله الحرام ينعمون بأجواء إيمانية مع هطَول أمطار الخير والبركة

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مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار "كورونا"

قاصدو بيت الله الحرام ينعمون بأجواء إيمانية مع هطَول أمطار الخير والبركة

ينعم قاصدو بيت الله الحرام من المصلين والمعتمرين بأجواء روحانية وإيمانية مع هطول أمطار الخير البركة اليوم، مبتهلين إلى الله وشاكرين له ما أنعم عليهم بالأمن والإيمان والطمأنينة.

ورفعوا أكف الضراعة لله سبحانه وتعالى بأن يسر لهم أداء نسكهم وعباداتهم وسط بيئة صحية تعبدية، مع الالتزام التام بالإجراءات الصحية الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار ، سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد وقادتها على كل ما قدموه ويقدمونه لخدمة قاصدي بيت الله الحرام.

قاصدو بيت الله الحرام ينعمون بأجواء إيمانية مع هطَول أمطار الخير والبركة

قاصدو بيت الله الحرام ينعمون بأجواء إيمانية مع هطَول أمطار الخير والبركة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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