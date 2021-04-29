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"النصر" بمن حضر.. تخطى السد ولدور الـ16 الآسيوي عبر

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جماهيره رددت: يا مدور الهين ترى الكايد أحلى

اعتلى النصر صدارة مجموعته الآسيوية بعدما حقق فوزًا مثيرًا على السد القطري في ختام دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في مباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، بفوز النصر بهدفين لهدف.

سجل أهداف النصر اللاعب عبدالرزاق حمدالله في شوط المباراة الأول، قبل أن يضيف عبدالإله العمري الهدف الثاني في شوط المباراة الثاني؛ وذلك قبل أن يقلص سانتي كازورلا النتيجة بهدف لصالح السد.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد النصر للنقطة رقم 11 متربعًا على قمة المجموعة ومعلنًا تأهله لدور الـ16؛ فيما بقي "السد" عند رصيده السابق البالغ 10 نقاط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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