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للوقوف على آخر التجهيزات.. ختام الجولة الأولى التفقدية للوفد الآسيوي

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لاستضافة الوحدة للبطولة الـ23 للأندية أبطال الدوري

للوقوف على آخر التجهيزات.. ختام الجولة الأولى التفقدية للوفد الآسيوي

اختتمت اليوم الخميس، الجولة التفقدية الأولى لممثلي الاتحاد الآسيوي لكرة اليد في مدينة جدة؛ للوقوف على مدى جاهزية المرافق والصالات الرياضية؛ استعدادًا لاستضافة نادي الوحدة للبطولة الآسيوية الـ23 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد للرجال، والتي ستقام في مدينة جدة خلال الفترة من 12- 21 يونيو المقبل، بمشاركة 12 فريقًا آسيويًّا.

وشملت الجولة، زيارة صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة"، بالإضافة لصالة الألعاب المختلفة بالنادي الأهلي، ومجمع الصـالات الرياضية بجامعة الملك عبدالعزيز، بجانب معاينة وسائل التنقل التي سوف تستخدمها الفرق؛ إذ اطلع الوفد الآسيوي وممثلو الاتحاد السعودي لكرة اليد، على كل المنشآت التي ستحتضن تدريبات الفِرَق المشاركة مع تنفيذ كافة شروط وبروتوكولات الاتحاد القاري.

للوقوف على آخر التجهيزات.. ختام الجولة الأولى التفقدية للوفد الآسيوي

للوقوف على آخر التجهيزات.. ختام الجولة الأولى التفقدية للوفد الآسيوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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