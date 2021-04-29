شاهد.."سيول مكة" تُخفي جزءاً من ممشى النسيم ومجسم "بكة" صامد

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مقطع متداول زامن الهطولات وحظي برواج بين أوساط متابعي الطقس

أظهر مقطع فيديو متداول، كمية المياه التي غمرت ممشى النسيم بمكة المكرمة؛ إثر الأمطار التي هطلت بغزارة يوم الثلاثاء الماضي.

واختفى جزء من معالم الممشى من جراء السيول فيما صمد المجسّم الجمالي بالممشى "بكة" والذي دشّنه أمين العاصمة المقدسة بإشراف إدارة التطوع البلدي، وبالتعاون مع إدارة الأنسنة والتجميل، وبالشراكة مع القطاع الخاص؛ قبل نحو شهر بالتحديد في الثامن عشر من شهر شعبان الماضي من العام الهجري الجاري.

وحظي المقطع المتداول برواج بين أوساط المتابعين لهواة الطقس؛ كيف لا وقد أظهر جمال المجسّم الجمالي، والمياه تلفّه من كل جانب؛ حيث يبلغ مقاسه ثمانية أمتار في 2.37، المنشأ على أربع قواعد حديد بارتفاع 60 وعرض 57 سم، حديد 14 مل، ويتكون من ثلاثة ملي من الألمونيوم، وتسعة ترانسات ليد بقوة 300 واط، و5400 شمعة ليد، وهو محمي بمادة اللكر.

وكانت عدد من الشوارع في العاصمة المقدسة سجّلت ارتفاعاً ملحوظاً في كميات مياه الأمطار ما تسبب ذلك في جرف العديد من المركبات، وعرقلة الحركة المرورية حينها، خاصة على أحياء العتيبية والزاهر والنزهة، وسط مطالبات من السكان بضرورة الوقوف على مشكلة شبكات التصريف التي لم تستوعب السيول في تلك الأحياء والشوارع.الأمطار مكة المكرمة