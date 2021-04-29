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بطلب محدد.. الهند تستنجد بمصر للتخفيف من "كارثة كورونا"

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بطلب محدد.. الهند تستنجد بمصر للتخفيف من "كارثة كورونا" بطلب محدد.. الهند تستنجد بمصر للتخفيف من "كارثة كورونا"
الإمارات وروسيا وغيرهما عرضوا تقديم المساعدة

بطلب محدد.. الهند تستنجد بمصر للتخفيف من

أعلنت الهند، اليوم الخميس، أنها تجري اتصالات مع شركات تصنيع أدوية في بطلب محدد، في ظل تفاقم أزمة الوباء في البلد الآسيوي بالآونة الأخيرة.

وطلبت الهند من مصر تزويدها بعقار "ريمديسيفير" الذي يستخدمه مرضى المستجد، حسب "سكاي نيوز عربية".

وقال وكيل وزارة الخارجية الهندية هارش فاردهان شرينغلا، إن بلاده جعلت الأولوية لواردات الأكسجين، مضيفًا أن 40 دولة تعهدت بتقديم المساندة.

وذكر خلال مؤتمر صحفي: "نتحدث عن ما يقرب من 550 وحدة لتوليد الأكسجين. ستأتي من مصادر مختلفة من كافة أنحاء العالم".

وأشار إلى أن الإمارات وروسيا وغيرهما عرضوا تقديم إمدادات من عقار "فافيبيرافير" لعلاج "كوفيد 19"، مضيفًا أن هناك اتصالات مع شركات تصنيع في مصر بخصوص إمدادات من عقار "ريمديسيفير".

وسجلت الهند، الخميس، ارتفاعًا قياسيًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه، ليتجاوز إجمالي الإصابات 18 مليونًا، في حين رفضت تقارير تحدثت عن مشكلات في حملة التطعيم.

وكشفت بيانات وزارة الصحة عن تسجيل 379257 إصابة جديدة و3645 وفاة، الخميس، في أعلى عدد وفيات يومية تسجله البلاد منذ بدء الجائحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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