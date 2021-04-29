أخبار عاجلة

حالة تشمل 5 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران -
رئيس الوزراء البريطاني يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك -
ضبط مفحط حي الجوهرة بعرعر.. والمرور: عرض حياته والآخرين للخطر -
المجرور الطائفي.. فن وموروث شعبي تحتفي به الطائف في الأعياد -
أحمدي نجاد يترشح مجددا في انتخابات الرئاسة الإيرانية -
ضبط مفحط حي الجوهرة بعرعر.. والمرور: عرض حياته والآخرين للخطر -
المجرور الطائفي.. فن وموروث شعبي تحتفي به الطائف في الأعياد -
الليرة التركية تهبط أمام الدولار لأدنى مستوياتها خلال 2021 -
"العواد" يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك -
ولي العهد يزور ناصر الشثري مهنئاً بعيد الفطر: أنا واحد من عياله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اليمنية لـ "إيران": أثبتوا مصداقيتكم في دعم السلام وأوقفوا تهريب الصواريخ

Print
الحكومة اليمنية لـ "إيران": أثبتوا مصداقيتكم في دعم السلام وأوقفوا تهريب الصواريخ اليمنية لـ "إيران": أثبتوا مصداقيتكم في دعم السلام وأوقفوا تهريب الصواريخ
"الأرياني" دعاهم لوقف أنشطتهم الإرهابية التي ينفذها الحرس الثوري و"فيلق القدس"

الحكومة اليمنية لـ

طالبت اليمنية، طهران بإثبات مصداقيتها في دعم جهود إحلال السلام في البلاد، عبر سحب حاكمها العسكري في ‎صنعاء المدعو حسن إيرلو.

كما طالبت الحكومة في تصريح لوزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، نظام طهران بوقف شحنات الأسلحة المهربة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وخبراء تطوير الأسلحة وصناعة الألغام والعبوات الناسفة، ووقف أنشطته الإرهابية التي ينفذها الحرس الثوري الإرهابي وما يسمى بـ"فيلق القدس".

وجاء تصريح المسؤول اليمني رداً على تصريحات لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، خلال لقائه ممثل ميليشيا الحوثي الإرهابية، عاداً إياها "محاولة لذر الرماد على العيون".
وقال الوزير الأرياني لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) :" إن تصريحات ظريف "محاولة للتغطية على الدور الذي لعبته طهران في إدارة الإنقلاب الحوثي، وتفجير الحرب في اليمن، وتفاقم المعاناة الإنسانية لليمنيين، وتقويض جهود التهدئة التي بذلتها الدول الشقيقة والصديقة منذ ستة أعوام‏".

وأشار الوزير اليمني إلى أن العالم بات يدرك جيداً الدور الإيراني في دعم وتحريك ميليشيا الحوثي الإرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن، وإفشال جهود الحل السلمي للأزمة، ومساعيها تحويل اليمن إلى منصة لاستهداف دول الجوار وتهديد أمن الطاقة العالمي وخطوط الملاحة الدولية، وقاعدة لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة‏.الحكومة اليمنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فرنسا : سنتعامل بحزم مع الذين يعرقلون تشكيل الحكومة اللبنانية

فرنسا : سنتعامل بحزم مع الذين يعرقلون تشكيل الحكومة اللبنانية

"السيف": تبرع ولي العهد بـ ١٠٠ مليون يحمل أبعادًا إنسانية تعكس اهتمام الحكومة بالقطاع غير الربحي

"السيف": تبرع ولي العهد بـ ١٠٠ مليون يحمل أبعادًا إنسانية تعكس اهتمام الحكومة بالقطاع غير الربحي

أعمل له محضر..محافظ القاهرة يتوعد أصحاب المحلات المخالفة لقرار الغلق خلال جولته لمتابعة قرار الحكومة

أعمل له محضر..محافظ القاهرة يتوعد أصحاب المحلات المخالفة لقرار الغلق خلال جولته لمتابعة قرار الحكومة

لودريان في لبنان.. تشكيل الحكومة أو العقوبات؟

لودريان في لبنان.. تشكيل الحكومة أو العقوبات؟