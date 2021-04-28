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خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية 50 قاضيًا بديوان المظالم

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خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية 50 قاضيًا بديوان المظالم خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية 50 قاضيًا بديوان المظالم

خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية 50 قاضيًا بديوان المظالم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -أيده الله- أمرًا ملكيًا بترقية 50 قاضيًا بديوان المظالم.
وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي تضمن ترقية خمسة قضاة من درجة (رئيس محكمة/أ) إلى درجة (قاضي استئناف) وترقية خمسة قضاة من درجة (رئيس محكمة/ب) إلى درجة (رئيس محكمة/أ) وترقية عشرة قضاة من درجة (وكيل محكمة/ب) إلى درجة (وكيل محكمة/أ) وترقية قاضيين من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب) وترقية خمسة قضاة من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ) وترقية خمسة عشر قاضيًا من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب) وترقية ثمانية قضاة من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة(قاضي/ج).

وأكد أن الأمر الملكي يأتي تأكيدًا لحرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- بكل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري، وتطوير أداء عمله، ورفده بكفاءات قضائية مميزة؛ وصولاً لقضاءٍ إداري متميز بأحكامٍ رصينة تُحفظ بها الحقوق وترد المظالم، مما تُحقق - بإذن الله - الجودة والكفاءة التي تنعكس إيجابًا على العمل القضائي، بتوفيق من الله -عز وجل- أولاً، ثم بعناية واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من خلال ما يوليانه من كبير عناية بمرفق قضاء ديوان المظالم، سعيًا لتعزيز جهود العدالة في المجتمع، بما يحقق كفالة الحق وحماية الحقوق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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