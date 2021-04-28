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مركز تعارفوا يقيم ورشة "نحو أسرة مثالية من واقع تجربة حياتية"

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تتناول القدوة في تربية الأسرة إضافة لتشجيع الأنشطة الجماعية

مركز تعارفوا يقيم ورشة

ضمن أنشطته الاجتماعية والثقافية والأسرية؛ يقيم مركز تعارفوا للإرشاد الأسري بالرياض ورشة عمل بعنوان "نحو أسرة مثالية من واقع تجربة حياتية" يستضيف فيها اللواء طيار ركن "متقاعد" عبد الله بن عبد الكريم السعدون، ويقدمها كلّ من الدكتور سعود بن صالح المصيبيح رئيس مركز تعارفوا، ومحمد إبراهيم المغربي مدير الإعلام بالمركز.

وتشتمل ورشة العمل على عدد من المحاور تناقش فيها محور تربية الأسرة للأولاد "بنين وبنات" مسؤولية وأمانة، ومحور القدوة في تربية الأسرة، ومحور تشجيع الأنشطة الجماعية لعموم أفراد الأسرة "تجربة الهايكنج"، وذلك من الساعة التاسعة والنصف وحتى الحادية عشرة مساء يوم السبت 1 /5/2021م الموافق 19/9/1442هـ عبر منصة زووم.

ويقوم بتنسيق وتنظيم العمل فريق عمل مكون من "ربا الزهراني، منى المرزوق، فاطمة الحصين، دلال العموش، عبدالملك المنيف".

مركز تعارفوا يقيم ورشة

مركز تعارفوا يقيم ورشة

مركز تعارفوا يقيم ورشة

مركز تعارفوا للإرشاد الأسري الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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