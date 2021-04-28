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"الشؤون الإسلامية" تواصل التوعية بخطر انتشار "كورونا"

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"الشؤون الإسلامية" تواصل التوعية بخطر انتشار "كورونا" "الشؤون الإسلامية" تواصل التوعية بخطر انتشار "كورونا"
من خلال جهود أكثر من 83 ألف إمام في مساجد المملكة

تستمر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في جهودها في مجال التوعية بخطر انتشار ، وتكثيف الكلمات التوعوية خلال خطب الجمعة وعقب الصلوات لتذكير المصلين باستمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية من خطر الإصابة بالفيروس.

ويقوم أكثر من 83000 إمام في مساجد المملكة بإلقاء هذه الكلمات عقب الصلوات المفروضة خلال شهر رمضان المبارك.

ويتناول الخطباء تذكير المصلين بأهمية العمل وفق البروتوكولات الصحية لحماية المصلين من الوباء.

يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة في التصدي لهذه الجائحة، بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، في إطار ما تقوم به من اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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