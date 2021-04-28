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أبطال أوروبا: بنزيما يعادل رقم أسطورة ريال مدريد راؤول غونزاليس

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أبطال أوروبا: بنزيما يعادل رقم أسطورة ريال مدريد راؤول غونزاليس أبطال أوروبا: بنزيما يعادل رقم أسطورة ريال مدريد راؤول غونزاليس

حقق الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد رقما مميزا خلال مباراة فريقه أمام ضيفه تشيلسي الإنجليزي التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وسجل كريم بنزيما هدف التعادل للفريق الملكي عند الدقيقة 29، وذلك ردا على هدف التقدم لفريق تشيلسي الذي أحرزه مهاجمه الأمريكي كريستيان بوليسيتش مبكرا بحلول الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في العاصمة مدريد.
وبحسب "أوبتا" للإحصائيات، فإن بنزيما سجل هدفه رقم 71 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليكون رابع أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ البطولة القارية، بالتساوي مع الإسباني راؤول غونزاليس، أسطورة ريال مدريد.

ويتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد والحالي لفريق يوفنتوس الإيطالي، قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 134 هدفا، متقدما بفارق 14 هدفا على وصيفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، ويليهما المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ الألماني، في المرتبة الثالثة برصيد 73 هدفا، ومن ثم كريم بنزيما وراؤول غونزاليس برصيد 71 هدفا لكل منهما.

المصدر: وكالات 

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