ولي العهد: المملكة ستكسر حاجز الـ 11 % في خفض البطالة هذا العام

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قال إن السعودية تستهدف الوصول للمعدل الطبيعي للبطالة ما بين 7 % و4 %

أكد ولي العهد أن السعودية ستكسر حاجز الـ 11 % في خفض البطالة هذا العام. وقال الأمير محمد بن سلمان في لقاء خاص مع الإعلامي عبدالله المديفر، بثه التلفزيون السعودي وأهم شبكات التفلزة، إن السعودية تستهدف المعدل الطبيعي للبطالة ما بين 7 % و4 %.

وحول مساهمة قطاع السياحة في خلق الوظائف قال: "سيخلق قطاع السياحة 3 ملايين وظيفة حتى 2030".

ولفت ولي العهد إلى أن رؤية السعودية 2030 ستحقق الكثير من أهدافها قبل حلول عام 2030، مستعرضًا في المقابلة التلفزيونية منجزات الرؤية في تنويع مصادر دخل السعودية من غير الثروة النفطية.