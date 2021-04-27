أخبار عاجلة

هل يكون ممنوع التجول بداية "خفوت القصبي".. وماذا عن مارغريت؟ -
مفتي هونج كونج يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بعيد الفطر -
ارتفاع عدد ضحايا الغارات على غزة إلى 72 قتيلاً وجهود مصرية لوقف الاعتداءات -
من بينها بطاقات تخفيض على تذاكر الطيران.. تعرّف على المزايا الممنوحة للمتبرعين بالأعضاء -
ملاهى البسطاء .. فرحة الأطفال فى أول أيام عيد الفطر -
لعل الحدث يلفت الأنظار إليهن! -
ارتفاع عدد ضحايا الغارات على غزة إلى 72 قتيلاً وجهود مصرية لوقف الاعتداءات -
من بينها بطاقات تخفيض على تذاكر الطيران.. تعرّف على المزايا الممنوحة للمتبرعين بالأعضاء -
"بوجبا" مهنئًا المسلمين عبر إنستغرام: عيد مبارك -
منظر يأسر القلوب.. مصلى فيفاء المعلق يتصدر المشهد أول أيام العيد "صور" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ولي العهد: المملكة ستكسر حاجز الـ 11 % في خفض البطالة هذا العام

Print
ولي العهد: المملكة ستكسر حاجز الـ 11 % في خفض البطالة هذا العام ولي العهد: المملكة ستكسر حاجز الـ 11 % في خفض البطالة هذا العام
قال إن تستهدف الوصول للمعدل الطبيعي للبطالة ما بين 7 % و4 %

ولي العهد: المملكة ستكسر حاجز الـ 11 % في خفض البطالة هذا العام

أكد ولي العهد أن السعودية ستكسر حاجز الـ 11 % في خفض البطالة هذا العام. وقال الأمير محمد بن سلمان في لقاء خاص مع الإعلامي عبدالله المديفر، بثه التلفزيون السعودي وأهم شبكات التفلزة، إن السعودية تستهدف المعدل الطبيعي للبطالة ما بين 7 % و4 %.

وحول مساهمة قطاع السياحة في خلق الوظائف قال: "سيخلق قطاع السياحة 3 ملايين وظيفة حتى 2030".

ولفت ولي العهد إلى أن رؤية السعودية 2030 ستحقق الكثير من أهدافها قبل حلول عام 2030، مستعرضًا في المقابلة التلفزيونية منجزات الرؤية في تنويع مصادر دخل السعودية من غير الثروة النفطية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

خلال 33 عاماً مضت.. 13 ألف متبرع بالأعضاء في السعودية

خلال 33 عاماً مضت.. 13 ألف متبرع بالأعضاء في السعودية

السعودية تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتمريض

السعودية تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتمريض