النصر : "عسيري" يجري كشفًا طبيًا .. والفريق يبدأ تحضيراته لمواجهة السد القطري

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أعلن نادي النصر عن إجراء متوسط ميدان الفريق الكروي الأول عبد الفتاح عسيري كشفًا بالأشعة على موضع إصابته غدًا الأربعاء.

وقال النادي في بيان مقتضب بثه عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء : "يُجري الكابتن عبد الفتاح عسيري كشفًا بالأشعة على موضع إصابته غدًا الأربعاء".

وأضاف "ذلك للتأكد من درجة التمزق الذي تعرض له اللاعب في العضلة الخلفية مساء الأمس، وسيتم بعد ذلك تحديد مدة الراحة والعلاج".

وكان اللاعب خرج في الدقيقة 38 من مباراة فريقه أمام الوحدات الأردني ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا بسبب الإصابة ليحل عوضًا عنه رائد الغامدي والتي انتهت بخسارة النصر (1-2).

ميدانيًا بدأ النصر اليوم الثلاثاء استعداداته للمباراة القادمة، الخميس المقبل، أمام نظيره السد القطري ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2021.

حيث اكتفى اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساس في مباراة الأمس بتدريبات استرجاعية ولياقية، توجهوا بعدها للجاكوزي.

وبدأت تدريبات الفريق اليوم بالجوانب اللياقية المتنوعة، وقسم المدرب مينيز اللاعبين لمجموعتين أجرت عددًا من التدريبات التكتيكية قبل أن يختتم التدريب بمناورة على منتصف الملعب.

وشارك في تدريبات الفريق اليوم ثنائي درجة الشباب باسل السيالي وخليل العبسي.