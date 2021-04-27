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ولي العهد: بيع حصص من "أرامكو" لمستثمرين أجانب خلال عامين

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ولي العهد: بيع حصص من "أرامكو" لمستثمرين أجانب خلال عامين ولي العهد: بيع حصص من "أرامكو" لمستثمرين أجانب خلال عامين
مباحثات جارية مع 30 شركة سعودية ضمن برنامج "شريك"

ولي العهد: بيع حصص من

تصوير : بندر الجلعود

كشف ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان عن أنه سيتم بيع حصص من أرامكو لمستثمرين أجانب خلال العام أو العامين المقبلين، موضحًا أن "أرامكو" لديها فرصة لأن تكون من أكبر الشركات الصناعية عالميًا.

وقال الأمير محمد بن سلمان في لقاء خاص مع الإعلامي عبدالله المديفر بثه التلفزيون السعودي وأهم شبكات التلفزة، إن النفط خدم ، والمملكة دولة قائمة قبل النفط، الذي لم يزل يشكل جزءًا أساسيًا من الدخل، ثم جاءت رؤية 2030 من أجل تحقيق الطموح الأكبر في أكثر قوة وحياة أفضل للسعوديين، عبر تعزيز الاقتصاد بصناديق واستثمارات ستشكل رافدًا مستقبليًا للاقتصاد، بجانب تحفيز القطاع الخاص ليكون داعمًا أساسيًا بمستهدفات الرؤية، كاشفًا عن إجراء مباحثات مع 30 شركة سعودية ضمن برنامج "شريك".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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