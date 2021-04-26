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تشاد.. المجلس العسكري يعين "باداكي" رئيسًا للحكومة الانتقالية

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تشاد.. المجلس العسكري يعين "باداكي" رئيسًا للحكومة الانتقالية تشاد.. المجلس العسكري يعين "باداكي" رئيسًا للحكومة الانتقالية
جاء في المركز الثاني في انتخابات 11 أبريل الرئاسية

تشاد.. المجلس العسكري يعين

أعلن المجلس العسكري الحاكم في تشاد اليوم الاثنين تعيين رئيس الوزراء السابق، ألبرت باهيمي باداكي، الذي جاء في المركز الثاني في انتخابات 11 أبريل الرئاسية، رئيسًا للحكومة الانتقالية.
وكان المجلس العسكري رفض، أمس الأحد، التفاوض مع المتمردين من "جبهة التغيير والوفاق" الذين أعلنوا استعدادهم للمحادثات وللالتزام بوقف إطلاق النار وبحث "التسوية السياسية" في البلاد، بعد مقتل رئيس الدولة السابق إدريس ديبي الأسبوع الماضي.
وكانت "الجبهة" قد أعلنت رفضها للمجلس العسكري الانتقالي الذي تشكل يوم الثلاثاء الماضي، بعد وفاة الرئيس ديبي متأثرًا بجروح أصيب بها في جبهة القتال، وفق الرواية التي أوردها الجيش التشادي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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