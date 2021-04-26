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دودين: غدا ستسمعون أخبارا طيبة

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دودين: غدا ستسمعون أخبارا طيبة دودين: غدا ستسمعون أخبارا طيبة

المدينة نيوز :- أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم ، صخر دودين، اليوم الأحد إن من أول الأولويات التي ستبحثها الحكومة، هو إعادة إقامة صلاة العشاء والتراويح بالمساجد.
وأضاف خلال اجتماعه بمجلس النواب، أن ما اتخذته الحكومة من قرارات كانت بناء على الوضع الوبائي

وقال: إن "خطة متوسطة نأمل أن تكون في شهر حزيران، لفتح معظم القطاعات، وذلك عندما ترتفع أعداد متلقي اللقاح، لوصول العدد لقرابة 3 مليون شخص".
وأوضح أن القرارات سيتم اتخاذها إما اليوم أو بعده، حول فرض إجراءات تخفيفية للمواطنين.
وتابع: "ندرك أنه لا بد من الموازنة بين الصحة والاقتصاد".

جي بي سي نيوز

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