الاخوان تعلن دعمها انتفاضة القدس ورباط أهلها

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جى بي سي نيوز :- أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، دعمها انتفاضة القدس ورباط أهلها، في وجه المحاولات الصهيونية المتكررة لتهويد المسجد الأقصى المبارك، مُدينة بأشد العبارات العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.

ودعت الجماعة الشعب الأردني لنصرة المسجد الأقصى المبارك، ودعم أشقائهم المقدسيين والمرابطين في القدس المحتلة.

وقالت الجماعة في بيان إنه “في ظل حالة التواطؤ الدولي، والهرولة الرسمية العربية للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني، تتابع جماعة الإخوان المسلمين باهتمام بالغ تطورات الأحداث المتسارعة في القدس المحتلة، ومناطق الضفة الغربية، والتصعيد الصهيوني الهمجي على المسجد الأقصى المبارك وأهلها المدافعين عن أرضهم ومقدساتهم”.

وحيت “الإخوان” صمود المرابطين والمرابطات في القدس المحتلة، وتصديهم لمحاولات قطعان المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى المبارك، داعية أبناء الشعب الفلسطيني المجاهد للرد وبقوة على هذه الجرائم بالنفير والتواجد الدائم داخلِ ساحات المسجد الأقصى المبارك والانتفاض بوجه المحتل.

وإزاء تطورات الأحداث المتسارعة في الأراضي الفلسطينية، دعت الجماعة الحكومة الأردنية لاستخدام كل الأوراق المتاحة للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه الهجمي على الشعب الفسطيني ومقدساته، وفي مقدمة ذلك إلغاء اتفاقية وادي عربة، وإغلاق السفارة الصهيونية في عمان.

كما جددت دعوتها للشعوب العربية والإسلامية للقيام بواجبها تجاه القضية المركزية للأمة والانتصار للمسجد الأقصى المبارك، ومواصلة دعم صمود الشعب الفلسطيني، فالقدس تستصرخكم ونصرتها واجبة عليكم.