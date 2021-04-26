أخبار عاجلة

الفرحة بـ 5 جنيه .. إقبال الأطفال على الملاهى الشعبية فى أول أيام عيد الفطر -
كاميرا CNN ترصد لحظة تدمير الجيش الإسرائيلي برج الشروق في غزة -
الاختيار2 بالصدارة وانسحاب من مشاهدة "موسى".. دراما رمضان 2021 بعيون النقاد -
"لدينا زجاج أمامي متصدع".. استمع لما حدث على متن طائرة بعد أن اصطدم بها طائر -
كيف يقارن التصعيد الحالي بين الفلسطينيين وإسرائيل بعام 2014؟ مراسل CNN يوضح -
أمير الشمالية يستقبل أهالي ومسؤولي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك -
الباحة.. تنبيه من سحب رعدية ممطرة تتواصل حتى 7 مساء -
أولمبياد طوكيو في خطر.. 40 مدينة تعزف عن استقبال الرياضيين -
أمير مكة ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر -
ولي العهد يعايد منسوبي وزارة الدفاع بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

الاخوان تعلن دعمها انتفاضة القدس ورباط أهلها

Print
الاخوان تعلن دعمها انتفاضة القدس ورباط أهلها الاخوان تعلن دعمها انتفاضة القدس ورباط أهلها

جى بي سي نيوز :- أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، دعمها انتفاضة القدس ورباط أهلها، في وجه المحاولات الصهيونية المتكررة لتهويد المسجد الأقصى المبارك، مُدينة بأشد العبارات العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.

ودعت الجماعة الشعب الأردني لنصرة المسجد الأقصى المبارك، ودعم أشقائهم المقدسيين والمرابطين في القدس المحتلة.

وقالت الجماعة في بيان إنه “في ظل حالة التواطؤ الدولي، والهرولة الرسمية العربية للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني، تتابع جماعة الإخوان المسلمين باهتمام بالغ تطورات الأحداث المتسارعة في القدس المحتلة، ومناطق الضفة الغربية، والتصعيد الصهيوني الهمجي على المسجد الأقصى المبارك وأهلها المدافعين عن أرضهم ومقدساتهم”.

وحيت “الإخوان” صمود المرابطين والمرابطات في القدس المحتلة، وتصديهم لمحاولات قطعان المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى المبارك، داعية أبناء الشعب الفلسطيني المجاهد للرد وبقوة على هذه الجرائم بالنفير والتواجد الدائم داخلِ ساحات المسجد الأقصى المبارك والانتفاض بوجه المحتل.

وإزاء تطورات الأحداث المتسارعة في الأراضي الفلسطينية، دعت الجماعة الأردنية لاستخدام كل الأوراق المتاحة للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه الهجمي على الشعب الفسطيني ومقدساته، وفي مقدمة ذلك إلغاء اتفاقية وادي عربة، وإغلاق السفارة الصهيونية في عمان.

كما جددت دعوتها للشعوب العربية والإسلامية للقيام بواجبها تجاه القضية المركزية للأمة والانتصار للمسجد الأقصى المبارك، ومواصلة دعم صمود الشعب الفلسطيني، فالقدس تستصرخكم ونصرتها واجبة عليكم.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
فرنسا : سنتعامل بحزم مع الذين يعرقلون تشكيل الحكومة اللبنانية

فرنسا : سنتعامل بحزم مع الذين يعرقلون تشكيل الحكومة اللبنانية

"السيف": تبرع ولي العهد بـ ١٠٠ مليون يحمل أبعادًا إنسانية تعكس اهتمام الحكومة بالقطاع غير الربحي

"السيف": تبرع ولي العهد بـ ١٠٠ مليون يحمل أبعادًا إنسانية تعكس اهتمام الحكومة بالقطاع غير الربحي

أعمل له محضر..محافظ القاهرة يتوعد أصحاب المحلات المخالفة لقرار الغلق خلال جولته لمتابعة قرار الحكومة

أعمل له محضر..محافظ القاهرة يتوعد أصحاب المحلات المخالفة لقرار الغلق خلال جولته لمتابعة قرار الحكومة

لودريان في لبنان.. تشكيل الحكومة أو العقوبات؟

لودريان في لبنان.. تشكيل الحكومة أو العقوبات؟