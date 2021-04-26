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"برنت" ينخفض 1.77 %.. تحت الـ 65 دولاراً للبرميل

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"برنت" ينخفض 1.77 %.. تحت الـ 65 دولاراً للبرميل "برنت" ينخفض 1.77 %.. تحت الـ 65 دولاراً للبرميل
خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي راجع بمقدار 1.06 دولار

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بنسبة 1.77 في المئة، ما يعادل 1.17 دولار أمريكي، ليصل سعره إلى 64.94 دولاراً أمريكياً للبرميل.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 1.06 دولار، ما نسبته 1.71 في المئة، ليسجل 61.08 دولاراً أمريكياً للبرميل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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