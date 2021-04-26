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صور مميزة تعيدها "ذكريات" لـ"طاش ما طاش" تفاعلاً مع "خذ_اللقاح"

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الرياض بلا مارة أو سيارات والمساجد خاوية.. وإجراءات المملكة حاضرة

صور مميزة تعيدها

تفاعل حساب قناة "ذكريات" بصورة مميزة مع الحملة الوطنية لتلقي حملة لقاح كورونا #خذ_الخطوة #خذ_اللقاح؛ بعد أن بثت القناة حلقة قديمة للمسلسل الشهير "طاش ما طاش" التي ذكرت المجتمع بالإجراءات المشددة التي اتخذتها حكومة المملكة لمكافحة هذه الجائحة حفاظًا على صحة وسلامة الإنسان.

وصورت حلقة "ذكريات طاش" العاصمة الرياض وهي خالية تمامًا من حركة المارة والسيارات، وخلو المساجد والجوامع من المصلين، كذلك المحال التجارية والأسواق، في مشهد يتذكره الجميع في شهر مارس من العام الماضي، عندما أعلنت وزارة الداخلية منع التجول في جميع مناطق ومدن المملكة لمنع تفشي .

وتقدم قناة "ذكريات" باقة متنوعة من البرامج والمسلسلات خلال شهر رمضان هذا العام، ضمن الدورة البرامجية التي أطلقتها هيئة الإذاعة والتلفزيون، والتي حرصت على تنوع محتوياتها، لتلبية رغبات واهتمامات كافة أطياف المجتمع.

صور مميزة تعيدها

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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