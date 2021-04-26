لجنة القبول الموحد للجامعات الحكومية بالرياض تحدد الجدول الزمني والآلية

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قالت: بدء التقديم على بوابة قبول الطلاب من يوم الأحد 24 ذي القعدة القادم

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية بمنطقة الرياض "جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وجامعة شقراء، وجامعة المجمعة"، والكليات التقنية بمدينة الرياض الجدول الزمني لبوابتي قبول الطلاب والطالبات.



وحددت اللجنة بدء التقديم على بوابة قبول الطلاب من يوم الأحد 24/ 11/ 1442هـ الموافق 4/ 7/ 2021 م ويستمر حتى يوم السبت 30/ 11/ 1442هـ الموافق 10/ 7/ 2021 م ، وللطالبات يوم الاثنين 25/ 11/ 1442هـ الموافق / 7/ 2021 م ،ويستمر حتى يوم الأحد 01/ 12/ 1442هـ الموافق 11/ 7/ 2021م.



يُذكر أن بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض www.rbu-admit.edu.sa، وبوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض www.rgu-admit.edu.sa.