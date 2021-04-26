أخبار عاجلة

كاميرا CNN ترصد لحظة تدمير الجيش الإسرائيلي برج الشروق في غزة -
الاختيار2 بالصدارة وانسحاب من مشاهدة "موسى".. دراما رمضان 2021 بعيون النقاد -
"لدينا زجاج أمامي متصدع".. استمع لما حدث على متن طائرة بعد أن اصطدم بها طائر -
كيف يقارن التصعيد الحالي بين الفلسطينيين وإسرائيل بعام 2014؟ مراسل CNN يوضح -
أمير الشمالية يستقبل أهالي ومسؤولي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك -
الباحة.. تنبيه من سحب رعدية ممطرة تتواصل حتى 7 مساء -
أولمبياد طوكيو في خطر.. 40 مدينة تعزف عن استقبال الرياضيين -
أمير مكة ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر -
ولي العهد يعايد منسوبي وزارة الدفاع بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك -
"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"أتعرّض لتعنيف وأولادي في بيت أهلي".. العنف الأسري يتجاوب مع مُطلقة عبر "تويتر"

Print
"أتعرّض لتعنيف وأولادي في بيت أهلي".. العنف الأسري يتجاوب مع مُطلقة عبر "تويتر" "أتعرّض لتعنيف وأولادي في بيت أهلي".. العنف الأسري يتجاوب مع مُطلقة عبر "تويتر"
طالبها بالتواصل: "موجودون لخدمتك ونأمل منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة"

تجاوب مركز بلاغات العنف الأسري مع تغريدة لإحدى المواطنات؛ مطالباً إياها بالتواصل معه لخدمتها.

تفصيلاً، قالت صاحبة الحساب: إنها منفصلة ومعها أطفالٌ من طليقها، وتسكن مع أهلها؛ إلا أن بيئة أهلها لا تصلح لها بسبب التعنيف الذي تتعرّض له هي وأطفالها، وإنها ترغب في الخروج من منزل أهلها وأن تسكن في منزل مستقل، فهل يمكنها فعل ذلك بسبب تخوفها من أهلها أن يقوموا بالإبلاغ عنها؟ مطالبة مَن مرّ بهذه التجربة بأن يفيدها.

بدوره، ردّ مركز تلقي بلاغات العنف الأسري على شكواها بقوله "أختي الكريمة نفيدك بأننا موجودون لخدمتك، ونأمل منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمير الشمالية يستقبل أهالي ومسؤولي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك

أمير الشمالية يستقبل أهالي ومسؤولي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك

الباحة.. تنبيه من سحب رعدية ممطرة تتواصل حتى 7 مساء

الباحة.. تنبيه من سحب رعدية ممطرة تتواصل حتى 7 مساء

أولمبياد طوكيو في خطر.. 40 مدينة تعزف عن استقبال الرياضيين

أولمبياد طوكيو في خطر.. 40 مدينة تعزف عن استقبال الرياضيين

أمير مكة ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر

أمير مكة ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر