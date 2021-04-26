القنفذة.. جمعية سمو تطلق برنامج "الليالي القرآنية الرمضانية" عبر مواقع التواصل

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أطلقت جمعية سمو لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القنفذة الليالي القراَنية الرمضانية ولمدة ثمانية أيام عبر البث المباشر في أنستقرام الجمعية smo1421 يومياً في تمام الساعة العاشرة مساء، حيث يستضيف نخبة من قراء وخريجي الجمعية لتصحيح التلاوة للمشاركين واستعراض قصة نجاحهم ومسيرتهم حول ختم كتاب الله تعالى، كما يهتم باستمرار التواصل بين الجمعية ومخرجاتها المتميّزة.



من جانب آخر هيأت الجمعية ٦٠ طالباً للمساهمة لإمامة المصلين في جوامع ومساجد القنفذة ومراكزها بالتعاون مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة القنفذة حيث تهدف الجمعية من خلاله إلى المساهمة في خدمة المجتمع من خلال تأهيل الطلاب لإسماع الناس آيات القرآن الكريم بأصوات ندية وأداء متقن في صلاة التراويح وإعانة الناس على الخشوع والتدبر في صلاتهم.

الجدير بالذكر أن الجمعية تقوم بهذا البرنامج من أكثر من ٧ أعوام.