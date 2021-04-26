أخبار عاجلة

كاميرا CNN ترصد لحظة تدمير الجيش الإسرائيلي برج الشروق في غزة -
الاختيار2 بالصدارة وانسحاب من مشاهدة "موسى".. دراما رمضان 2021 بعيون النقاد -
"لدينا زجاج أمامي متصدع".. استمع لما حدث على متن طائرة بعد أن اصطدم بها طائر -
كيف يقارن التصعيد الحالي بين الفلسطينيين وإسرائيل بعام 2014؟ مراسل CNN يوضح -
أمير الشمالية يستقبل أهالي ومسؤولي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك -
الباحة.. تنبيه من سحب رعدية ممطرة تتواصل حتى 7 مساء -
أولمبياد طوكيو في خطر.. 40 مدينة تعزف عن استقبال الرياضيين -
أمير مكة ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر -
ولي العهد يعايد منسوبي وزارة الدفاع بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك -
"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

القنفذة.. جمعية سمو تطلق برنامج "الليالي القرآنية الرمضانية" عبر مواقع التواصل

Print

القنفذة.. جمعية سمو تطلق برنامج

أطلقت جمعية سمو لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القنفذة الليالي القراَنية الرمضانية ولمدة ثمانية أيام عبر البث المباشر في أنستقرام الجمعية smo1421 يومياً في تمام الساعة العاشرة مساء، حيث يستضيف نخبة من قراء وخريجي الجمعية لتصحيح التلاوة للمشاركين واستعراض قصة نجاحهم ومسيرتهم حول ختم كتاب الله تعالى، كما يهتم باستمرار التواصل بين الجمعية ومخرجاتها المتميّزة.


من جانب آخر هيأت الجمعية ٦٠ طالباً للمساهمة لإمامة المصلين في جوامع ومساجد القنفذة ومراكزها بالتعاون مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة القنفذة حيث تهدف الجمعية من خلاله إلى المساهمة في خدمة المجتمع من خلال تأهيل الطلاب لإسماع الناس آيات القرآن الكريم بأصوات ندية وأداء متقن في صلاة التراويح وإعانة الناس على الخشوع والتدبر في صلاتهم.

الجدير بالذكر أن الجمعية تقوم بهذا البرنامج من أكثر من ٧ أعوام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمير الشمالية يستقبل أهالي ومسؤولي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك

أمير الشمالية يستقبل أهالي ومسؤولي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك

الباحة.. تنبيه من سحب رعدية ممطرة تتواصل حتى 7 مساء

الباحة.. تنبيه من سحب رعدية ممطرة تتواصل حتى 7 مساء

أولمبياد طوكيو في خطر.. 40 مدينة تعزف عن استقبال الرياضيين

أولمبياد طوكيو في خطر.. 40 مدينة تعزف عن استقبال الرياضيين

أمير مكة ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر

أمير مكة ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر