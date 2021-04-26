أخبار عاجلة

كاميرا CNN ترصد لحظة تدمير الجيش الإسرائيلي برج الشروق في غزة -
الاختيار2 بالصدارة وانسحاب من مشاهدة "موسى".. دراما رمضان 2021 بعيون النقاد -
"لدينا زجاج أمامي متصدع".. استمع لما حدث على متن طائرة بعد أن اصطدم بها طائر -
كيف يقارن التصعيد الحالي بين الفلسطينيين وإسرائيل بعام 2014؟ مراسل CNN يوضح -
أمير الشمالية يستقبل أهالي ومسؤولي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك -
الباحة.. تنبيه من سحب رعدية ممطرة تتواصل حتى 7 مساء -
أولمبياد طوكيو في خطر.. 40 مدينة تعزف عن استقبال الرياضيين -
أمير مكة ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر -
ولي العهد يعايد منسوبي وزارة الدفاع بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك -
"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"هواتف ذكية لمرضى السرطان".. مبادرة بين وزارة الاتصالات وجمعية وريف

Print
"هواتف ذكية لمرضى السرطان".. مبادرة بين وزارة الاتصالات وجمعية وريف "هواتف ذكية لمرضى السرطان".. مبادرة بين وزارة الاتصالات وجمعية وريف
بهدف تحفيز المرضى على استخدام التقنية والاستفادة من المزايا العديدة التي توفرها

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عبر وحدة المسؤولية الاجتماعية التابعة لها، مبادرة مجتمعية تهدف إلى تقديم أجهزة ذكية لمرضى السرطان، بالتعاون مع جمعية وريف الخيرية، التابعة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

وبموجب المبادرة سيتم تسليم 50 هاتفاً ذكياً للمرضى بهدف الإسهام في تمكين الرقمنة وخدمة للمجتمع عبر مبادرات إنسانية، وتساعد المرضى على الاستفادة من التقنية والتطبيقات المهمة العديدة، وفي مقدمتها تطبيقات "توكلنا وتباعد وصحتي".

تأتي هذه المبادرة بهدف تحفيز المرضى على استخدام التقنية، والاستفادة من المزايا العديدة التي توفرها، وفي مقدمتها تسريع دخولهم من خلال تعبئة بياناتهم وتوثيقها عبر التطبيقات الإلكترونية المعتمدة، وضبط العملية الطبية دون اللجوء إلى الطرق التقليدية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمير الشمالية يستقبل أهالي ومسؤولي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك

أمير الشمالية يستقبل أهالي ومسؤولي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك

الباحة.. تنبيه من سحب رعدية ممطرة تتواصل حتى 7 مساء

الباحة.. تنبيه من سحب رعدية ممطرة تتواصل حتى 7 مساء

أولمبياد طوكيو في خطر.. 40 مدينة تعزف عن استقبال الرياضيين

أولمبياد طوكيو في خطر.. 40 مدينة تعزف عن استقبال الرياضيين

أمير مكة ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر

أمير مكة ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر