شاهد.. برج "الإسلامية" يتزين بصور القيادة وشعار "رؤية المملكة 2030"

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برامج تواكب الذكرى الخامسة لانطلاقها ترصد ما تقوم به القيادة من جهود

تزين برج وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أحد أبرز المعالم في مدينة الرياض، بصور القيادة الرشيدة وشعار رؤية المملكة 2030 ؛ تزامناً مع الذكرى الخامسة لإطلاقها ؛ وذلك للتنويه بما حققته من إنجازات لامست حاجة المواطن وساهمت في رقي وتقدم الوطن وازدهاره وجعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة.



وتأتي هذه الفعالية بتوجيهات ومتابعة من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ؛ ضمن مجموعة من الأعمال والبرامج التي تواكب بها وزارة الشؤون الإسلامية هذه المناسبة والذكرى العزيزة على قلب كل مواطن سعودي يستشعر ما يقوم به سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله- من أعمال ومبادرات خلال هذه الرؤية بتوجيهات سديدة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ــ يحفظه الله ــ كي ينعم الوطن والمواطن بالرقي والتقدم.

يُذكر أنه منذ أن أعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل 5 سنوات عن إطلاق رؤية 2030، والمملكة تمضي بخطى ثابتة نحو المستقبل، وتحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة، التي تتلخص في مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح، وبالطريقة التي ترضي طموح المواطن.