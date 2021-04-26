أخبار عاجلة

كاميرا CNN ترصد لحظة تدمير الجيش الإسرائيلي برج الشروق في غزة -
الاختيار2 بالصدارة وانسحاب من مشاهدة "موسى".. دراما رمضان 2021 بعيون النقاد -
"لدينا زجاج أمامي متصدع".. استمع لما حدث على متن طائرة بعد أن اصطدم بها طائر -
كيف يقارن التصعيد الحالي بين الفلسطينيين وإسرائيل بعام 2014؟ مراسل CNN يوضح -
أمير الشمالية يستقبل أهالي ومسؤولي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك -
الباحة.. تنبيه من سحب رعدية ممطرة تتواصل حتى 7 مساء -
أولمبياد طوكيو في خطر.. 40 مدينة تعزف عن استقبال الرياضيين -
أمير مكة ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر -
ولي العهد يعايد منسوبي وزارة الدفاع بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك -
"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

برامج تتناغم.. 10 أيام رمضانية تحمل جهود "الأمن الفكري" بالحرم

Print
"النافعي": فرق عمل.. وإنجاز يجمع بين شرف المكان والزمان

برامج تتناغم.. 10 أيام رمضانية تحمل جهود

قدمت الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام، خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك ولمدة عشرة أيام متتالية، العديد من البرامج النوعية، من خلال اللقاءات والمحاضرات والدورات التدريبية والنشرات التوعوية والكتب الإلكترونية.

وأوضح مدير الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام، علي بن حامد النافعي، أن جميع البرامج تخدم جوانب كثيرة من أبرزها تعزيز الأمن الفكري ونشر الوسطية والاعتدال وتعزيز عدد من القيم المهمة في هذا الموسم العظيم ؛ حيث تم تغطية أكثر من ١٤ برنامجاً عبر الإدارات المرتبطة بالإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام، وبتعاون جميع الزملاء بالإدارات العامة بالرئاسة، في تناغم جميل بين فرق العمل واجتماع بين شرف المكان وشرف الزمان وشرف الخدمة.

وأشار "النافعي" إلى أن هذا الإنجاز جاء بإشراف ومتابعة مباشرة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس ؛ وفق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- ومواكبةً للرؤية المباركة رؤية المملكة ٢٠٣٠.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمير الشمالية يستقبل أهالي ومسؤولي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك

أمير الشمالية يستقبل أهالي ومسؤولي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك

الباحة.. تنبيه من سحب رعدية ممطرة تتواصل حتى 7 مساء

الباحة.. تنبيه من سحب رعدية ممطرة تتواصل حتى 7 مساء

أولمبياد طوكيو في خطر.. 40 مدينة تعزف عن استقبال الرياضيين

أولمبياد طوكيو في خطر.. 40 مدينة تعزف عن استقبال الرياضيين

أمير مكة ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر

أمير مكة ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر