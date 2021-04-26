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"المدفوعات " تمكّن شركات التقنية المالية من الانضمام إلى "مدى"

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"المدفوعات السعودية" تمكّن شركات التقنية المالية من الانضمام إلى "مدى" "المدفوعات " تمكّن شركات التقنية المالية من الانضمام إلى "مدى"
قالت: لدعم جهود "ساما" لبناء بنية تحتية مالية متطورة بما يحقق المستهدفات

أعلنت "المدفوعات " المملوكة للبنك المركزي السعودي، تمكينها شركات التقنية المالية من الانضمام إلى نظام المدفوعات الوطني "مدى"، وتصريحها فنياً لشركتَي STC Pay وجيديا للانضمام إلى الشبكة كأول جهتين غير مصرفيتين، حيث ستتمكّن شركة STC Pay من إصدار بطاقات مدى (الرقمية والبلاستيكية)، التي ستُمكن العملاء من استخدامها لإجراء عمليات الدفع الإلكترونية عبر نقاط البيع والمواقع الإلكترونية، أو السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي داخل المملكة، فيما ستقدم شركة جيديا خدمات الاستضافة لأجهزة نقاط البيع للتجار بشكل مباشر، وتزويدهم بأجهزة نقاط البيع بكامل خدماتها.

وأوضحت "المدفوعات السعودية"، أن هذه الخطوة تأتي في سياق جهود البنك المركزي السعودي "ساما" الرامية إلى تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وبناء بنية تحتية مالية متطورة من خلال ربط وتمكين مقدمي الخدمات بالبنية التحتية للخدمات المالية والمدفوعات بما يحقق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030.

وأكدت "المدفوعات السعودية" أنها ستواصل العمل لتمكين شركات التقنية المالية من تقديم حلول الدفع المبتكرة، والاستفادة من البنية التحتية الرقمية والتشغيلية الخاصة بنظم المدفوعات التي طورتها بإشراف البنك المركزي السعودي "ساما"؛ وما لذلك من أثرٍ مباشر في تعزيز التنافسية بين البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية لتقديم أفضل عروض حلول الدفع الإلكتروني، وزيادة عدد الشركات التي تقدم هذا النوع من الخدمات وشمولها أكبر عدد من القطاعات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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