نجران.. فرع الشؤون الإسلامية ينظم برنامجاً مشتركاً للتشجير

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‫ أقام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران ضمن شراكته المجتمعية بالتعاون مع جمعية نجران الخضراء برنامجاً مشتركاً لتشجير بعض المواقع المحيطة بالجوامع والمساجد بهدف زيادة الغطاء النباتي في المنطقة باستخدام مياه الوضوء.



وقد صرح فضيلة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة نجران الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي أن هذه المبادرة والشراكة جاءت تنفيذاً لمشروعي "مبادرة السعودية الخضراء" ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر". وتعد كلا المبادرتين جزءاً من إستراتيجية "رؤية السعودية 2030" بقيادة سمو ولي العهد يحفظه الله، وتهدف المبادرة بين الفرع والجمعية لزيادة الغطاء النباتي في عدد من المواقع لتشجير منطقة نجران، ولما تتميز به هذه الأشجار من منافع بصرية وتحسين لجودة الحياة، واستهلاكها كميات من المياه الناتجة عن الوضوء وتعتبر صالحة للتشجير.



كما شكر العصيمي سعادة مدير جمعية نجران الخضراء حسين بن ياسين آل هتيلة لقاء تفعيل هذه الشراكة والاستفادة من إعادة استعمال مياه الوضوء في عملية التشجير حول الجوامع المناسب اختيارها ضمن هذا المشروع المبارك، مؤكداً فضيلته على أهمية غرس القيم ونشر ثقافة التطوع لدى كافة شرائح المجتمع ونشر ثقافة التشجير وكل ما يخدم الصالح العام.