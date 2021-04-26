منصة تربط المريض بالطبيب.. "صحة جدة" تُطلق خدمة العيادات عن بُعد

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تيسير خدمات وتسهيل الحصول على الرعاية المطلوبة وحفظ للخصوصية

أطلقت "صحة جدة" خدمة العيادات عن بُعد، وذلك حرصاً على تيسير الخدمات للمستفيدين وتسهيل حصولهم على الرعاية المطلوبة، والحفاظ على خصوصية المرضى.

وأوضحت أن خدمة العيادات الطبية عن بُعد منصة تربط المريض بالطبيب عن طريق منصة "صحتي"؛ وذلك لتسهيل الوصول للخدمات الصحية، وتمكين المستفيد من الحصول على خدمة متكاملة عن بُعد، على الرغم من البُعد الجغرافي، وبالتالي تقليل معدل زيارات المرضى للمستشفيات للحالات غير الطارئة، مما يسهم في الحد من انتشار العدوى، وزيادة معدل رضا المريض من خلال تقليل الجهد والوقت اللازمين للحصول على الاستشارة الطبية؛ حيث تقدم لجميع العيادات الطبية بالتخصصات الطبية كافة؛ وتشمل أيضاً عيادات الأطفال.