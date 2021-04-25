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الهيئة الملكية: إطلاق فيلم "العلا" لتعزيز موقعها كوجهة عالمية لتصوير الأفلام

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الهيئة الملكية: إطلاق فيلم "العلا" لتعزيز موقعها كوجهة عالمية لتصوير الأفلام الهيئة الملكية: إطلاق فيلم "العلا" لتعزيز موقعها كوجهة عالمية لتصوير الأفلام
إدارة متخصصة في دعم هذا التوجُّه

الهيئة الملكية: إطلاق فيلم

كشفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن إطلاق إدارة "فيلم العلا" ضمن الأهداف لتعزيز موقع العلا كوجهة عالمية لتصوير الأفلام.

وتوفر العلا فرصة لاكتشاف مواقع التصوير الخلابة لصناع الأفلام وسط طبيعة العلا وآثارها التاريخية. وتقدم الإدارة الدعم لإتمام الموافقات المطلوبة، وتسهيل الإجراءات والتصاريح اللازمة.

وقالت الهيئة إن الكثير من المنتجين العالميين أبدوا اهتمامهم باكتشاف محافظة العلا كوجهة لتصوير أفلامهم. كما تم تصوير فيلم من إنتاج هوليوود سيُعلَن قريبًا، إضافة لتصوير فيلمَين سعوديَّين قريبًا في العلا، هما: "بين الرمال"، و"نورة"، بإخراج وإنتاج سعودي.

وستركز الإدارة الجديدة كذلك على دعم وتحفيز الإنتاجات المحلية من خلال العمل مع جهات حكومية عدة مهتمة بتصوير وإنتاج الأفلام في العلا؛ إذ يعد ذلك جزءًا من سعي الهيئة للمساهمة في تحقيق رؤية 2030 من خلال دعم المواهب الوطنية في قطاع صناعة الأفلام، والمساهمة في تحسين بيئتها، ورفع معاييرها نحو مستويات أكثر تقدمًا.

وتعد محافظة العلا موطنًا لحضارات وتاريخ إنساني وطبيعي، يعود لأكثر من 200 ألف عام؛ وهو ما يجعل منها وجهة فريدة لكل المنتجين وصناع الأفلام؛ لما تمثله من إرث حضاري ذي جاذبية تاريخية ومكانية، وما تمتلكه من بيئة طبيعية وثقافية فريدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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