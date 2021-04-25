وسط انهيار الدولة.. جرائم الثأر تعود إلى ترويع اللبنانيين

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جى بي سي نيوز :- لوحظ في لبنان، مؤخرا، ارتفاع مهول في عدد جرائم القتل وعودة عادة الثأر القديمة إلى الواجهة، وسط تراخ أمني، بينما ترزح البلاد تحت أسوأ انهيار اقتصادي واجتماعي.

ويستفيق اللبنانيون يومياً على أخبار جرائم قتل ارتكبت من أجل الثأر، فينتقل صداها من منطقة إلى أخرى، حتى أضحت تروع الناس وتزيد فقدانهم للأمان.

آخر حلقة من مسلسل الجرائم كانت صباح الخميس، حين قام شاب بإطلاق النار من سلاح حربي على مواطن آخر، عند مفترق بلدة تل عباس الغربي في عكّار شمالي لبنان.

وأدت الطلقة إلى إصابة بليغة لدى الضحية، جعلته يرقد بين الحياة والموت، وهذه الجريمة شبيهة بما وقع في الأيام القليلة الماضية، عندما راح عدد اللبنانيين ضحية لجرائم، سواء في ضاحية بيروت الجنوبية أو في مدينة بعلبك ومحافظة الهرمل أو عكار شمالاً، وفي مناطق لبنانية مختلفة.

ويرى خبير علم الاجتماع، إبراهيم توفيق، في تصريح لموقع "سكاي نيو عربية "، أن سبب الارتفاع الحالي في معدلات الجرائم ناجمٌ عن عوامل الاقتصاد وعدم الاستقرار السياسي، ثم أشار إلى دور التراخي الأمني الذي أعقب محاولة الشعب اللبناني الثورة في الشارع ضد الواقع السياسي، "هناك من استغل كل هذه الظروف لتنفيذ أعمال إجرامية، مما أدَّى إلى ارتفاع معدلات جرائم القتل وجرائم أخرى مثل سرقة السيارات".

غياب هيبة الدولة

وقال رئيس بلدية مدينة بعلبك السابق، غالب ياغي، في تصريح لموقع" سكاي نيوز عربية "، إنه من الطبيعي أن تتفشى مثل هذه الجرائم التي عادت الى الواجهة "بكل أسف، بسبب فقدان هيبة الدولة، لا بل غياب المعنيين بحماية المواطن داخل الدولة وتقاعسهم عن القيام بدورهم ".

وتوقع ياغي " تنامي الانفلات والفوضى أكثر فأكثر، في حال استمر الوضع على حاله، خصوصاً في المناطق التي تفتقر إلى التنمية الإدارية والبشرية والاهتمام مثل محافظة البقاع الشمالي؛ بعلبك والهرمل وجوارها، ومناطق عكار شمالي لبنان". وتساءل "هل المقصود هو ترك الناس يتولون حماية انفسهم بأنفسهم فيلجأ كل مواطن وبلدة إلى الأمن الذاتي؟ وأعرب عن أمله في أن يقوم كل طرف بعمله.

المصدر : سكاي نيوز