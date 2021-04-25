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سكان "واحة جدة" يطالبون بتعديل تخطيط شوارع الحي وتقاطعاته

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سكان "واحة جدة" يطالبون بتعديل تخطيط شوارع الحي وتقاطعاته سكان "واحة جدة" يطالبون بتعديل تخطيط شوارع الحي وتقاطعاته
شهدت متكررة وازدحامًا وتعطلاً لحركة السير

سكان

يعاني سكان حي الواحة 5 (الفهد سابقًا) شمال شرق جدة، من ضيق شوارع الحي الرئيسة التجارية، والتي تسببت في وقوع الكثير من الحوادث بسبب كثافة الحركة المرورية.

وتشهد شوارع الحي التجارية ازدحامًا مروريًا على مدار الساعة؛ نظرًا لكثرة المراكز والمحال التجارية المنتشرة فيها، ووجود مخارج وأماكن للدوران في مواقع بالشارع أسهمت في وقوع الكثير من الحوادث والازدحام وتعطل حركة السير.

وطالب سكان الحي الجهات المختصة بالنظر في تخطيط هذه الشوارع التي أصبح السير فيها شبه مستحيل، وإيجاد حلول للتقاطعات فيها، خصوصًا الشوارع الواقعة في مدخل ومخرج الحي؛ حرصًا على سلامتهم وتفاديًا لوقوع المزيد من الحوادث.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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