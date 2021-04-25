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إصابتان وتضرر مركبتين في انهيار صخري بطريق "محايل- أبها"

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جهود مكثفة لفتحه والتأكد من عدم وجود مركبات تحت الصخور

إصابتان وتضرر مركبتين في انهيار صخري بطريق

تباشر عددٌ من الجهات الأمنية والإسعافية، بينها المرور والدفاع المدني والهلال الأحمر والنقل، حادث انهيار صخري على مركبات بطريق محايل أبها.

وقالت مصادر "سبق" إن الحادث نتج عنه إصابة شخصين وتضرر مركبتين فيما لا تزال المعدات الثقيلة التابعة لوزارة النقل تعمل على رفع الصخور لفتح الطريق والتأكد من عدم وجود مركبات تحتها.

وكان الموقع شهد أمطارًا غزيرة عصر اليوم؛ ما تسبب في بعض الانهيارات وتساقط للصخور من الجبال المحاذية للطريق، ويواصل رجال المرور العمل على تنظيم حركة السير وتسهيل عمل الجهات الأخرى المشاركة في الحادث.

"سبق" ستوافيكم بالمستجدات لاحقًا.

إصابتان وتضرر مركبتين في انهيار صخري بطريق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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