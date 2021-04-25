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"الجدعان": نتوقع توفير 213 مليار دولار من خطة إصلاح الطاقة

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"الجدعان": نتوقع توفير 213 مليار دولار من خطة إصلاح الطاقة "الجدعان": نتوقع توفير 213 مليار دولار من خطة إصلاح الطاقة
قال: على مدار السنوات العشر المقبلة ويمكن استغلالها في الاستثمار

قال وزير المالية محمد الجدعان، إن المملكة قد توفر 200 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة من خلال استبدال الوقود السائل المستخدم محلياً بالغاز ومصادر الطاقة المتجدّدة.

ولفت الوزير إلى أن "إحدى المبادرات التي نحن بصدد الانتهاء منها استبدال السوائل. هذا البرنامج سيوفر للحكومة نحو 800 مليار ريال (213.34 مليار دولار) على مدار السنوات العشر المقبلة يمكن استغلالها في الاستثمار".

وأضاف الجدعان "بدلاً من شراء الوقود من الأسواق العالمية بستين دولاراً ثم بيعه إلى المرافق بستة دولارات، أو استخدام جزءٍ من حصتنا في (أوبك) للبيع بستة دولارات، سنستبدل فعلياً ما لا يقل عن مليون برميل من المكافئ النفطي في السنوات العشر المقبلة، ونحل محلها الغاز والطاقة المتجدّدة".

ووفق "رويترز"، أكّد الجدعان أنه "من الآن حتى 2025، وربما حتى 2030، سنعطي أولوية للاستدامة المالية. نرى أنه لكي نحقّق جميع الأهداف التي وضعتها رؤية 2030، نحتاج إلى صيانة الاستدامة المالية والسيطرة على الإنفاق الحكومي".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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