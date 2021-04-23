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الهلال للابتعاد بالصدارة.. والاستقلال لخطف نقاط المنافسة على القمة

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الهلال للابتعاد بالصدارة.. والاستقلال لخطف نقاط المنافسة على القمة الهلال للابتعاد بالصدارة.. والاستقلال لخطف نقاط المنافسة على القمة
الليلة في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا

الهلال للابتعاد بالصدارة.. والاستقلال لخطف نقاط المنافسة على القمة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي نظيره استقلال دوشنبه (ممثل طاجيكستاني)، عند العاشرة من مساء اليوم السبت، وذلك على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من منافسات دوري أبطال آسيا 2021 .

الهلال يدخل اللقاء متصدراً المجموعة بـ 7 نقاط، لكن خاسراً لخدمات مهاجمه عبدالله الحمدان ، إلا إنه يعول الكثير على الحضور الذهني للاعبه الفرنسي "قوميز" وعودة سالم الدوسري للقائمة الأساسية، من أجل حسم نقاط المنعطف الأهم .

في المقابل يأمل الفريق الطاجيكي (الثالث - 4 نقاط) تحقيق نتيجة إيجابية تبقيه في دائرة المنافسة من أجل خطف بطاقة التأهل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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