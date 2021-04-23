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وليد عبدالله رجل مباراة النصر فولاد خوزستان الإيراني

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وليد عبدالله رجل مباراة النصر فولاد خوزستان الإيراني وليد عبدالله رجل مباراة النصر فولاد خوزستان الإيراني
بفضل محافظته على نظافة شباكه ومساهمته بفوز الأصفر بهدفين دون رد

وليد عبدالله رجل مباراة النصر فولاد خوزستان الإيراني

منح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وليد عبدالله حارس فريق النصر، جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه مع فولاد خوزستان الإيراني، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2021.

وساهم وليد عبدالله في فوز فريقه على نظيره الإيراني بهدفين دون رد بفضل محافظته على نظافة شباكه.

وانفرد نادي النصر بالصدارة بعد فوزه على فولاد خوزستان الإيراني 2-0 يوم الجمعة على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض، حيث بات في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط من أربع مباريات، مقابل 7 نقاط للسد و5 لفولاد خوزستان ونقطة للوحدات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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