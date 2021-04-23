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"النصر" يتربع على قمة مجموعته "الآسيوية" بهدفين في مرمى "فولاذ" الإيراني

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في مباراة شهدت تألق "حمدالله"

اعتلى النصر صدارة مجموعته الآسيوية بعدما حقق فوزًا مهمًّا على منافسه على الصدارة فريق فولاذ الإيراني، وذلك في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" في الرياض ضمن منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021.

وحقق النصر فوزًا على نظيره الإيراني بهدفين نظيفين، سجلهما اللاعب عبد الفتاح عسيري في الدقيقة الـ54 من عمر المباراة، واللاعب عبد الرزاق حمدالله في الدقيقة الـ85.

وبتلك النتيجة يرفع النصر رصيده للنقطة رقم 8 متربعًا على الصدارة عقب مرور أربع جولات من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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