فريق "سلمان للإغاثة" يدشن توزيع السلال الغذائية الرمضانية للنازحين بنيجيريا

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يستفيد منها 100 ألف فرد من المحتاجين في ثلاث ولايات بشمال شرق البلاد

دشن فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم النازحين في مدينة مايدوقري التابعة لولاية برنو السلال الغذائية الرمضانية المخصصة للنازحين في ثلاث ولايات يوبي، وزمفرا، بالإضافة إلى برنو، والواقعة جميعها في شمال شرق نيجيريا، ويستفيد منها 100 ألف فرد.

وتفصيلاً، حضر التدشين نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا إبراهيم الغامدي، ومسؤولون من وكالة إدارة الطوارئ النيجيرية وحكومة ولاية برنو، وفريق من المركز.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للدول الشقيقة والصديقة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة